Biden | nuove carte top secret trovate in garage ' Spostate per errore' - Esteri - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente Usa: 'Non erano in mezzo alla strada. Piena collaborazione con il dipartimento di Giustizia'. A indagare sarà un procuratore ...e il mistero del secondo scatolone dei documenti scottanti:ombre sul Presidente Usa dal nostro corrispondente Alberto Simoni 11 Gennaio 2023 Proprio oggi la Casa Bianca ha confermato in ... Biden, nuove carte top secret trovate in garage. Ma lui: "Non erano in mezzo alla strada" Si tratta, afferma il consigliere speciale del presidente, Richard Sauber, di un “piccolo numero” di documenti, ritrovati nel garage della residenza privata di Biden a Wilmington, in Delaware. Nessun ...Si allarga il caso dei documenti "top secret" conservati negli uffici privati del presidente Usa, Joe Biden: dopo le carte segrete rinvenute nei locali del Penn Biden Center, a Washington, nuovi ritro ...