Biden | documenti riservati a casa mia | collaboriamo su indagini

Corriere della Sera

Risalgono al periodo in cuiera vicepresidente Il nuovo speaker repubblicano della Camera McCarthy chiede che il Congresso indaghi suiclassificati cheha conservato in modo ..."Stiamo collaborando pienamente e totalemente col Dipartimento di giustizia". Lo ha detto il presidente Joein merito airiservati risalenti all'epoca in cui era vicepresidente di Obama ritrovati da alcuni suoi collaboratori. "I miei avvocati hanno esaminato altri luoghi in cui i... Biden, trovati altri documenti segreti Il team legale del presidente degli Stati Uniti ha scoperto un’altra serie di documenti governativi, alcuni dei quali classificati, in un secondo luogo, dopo quelli ritrovati in un suo e… Leggi ...La Casa Bianca conferma la scoperta di nuovi documenti classificati in una delle due residenze di Biden in Delaware, più precisamente nel garage della sua casa a Wilmington. "Non erano in mezzo alla ...