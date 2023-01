Biden | carte a Wilmington? Non erano in mezzo alla strada

Agenzia ANSA

"Letop secret trovate a Wilmington non erano in mezzo alla strada, erano al sicuro, in garage dove sono le mie Corvettes". Lo ha detto Joerispondendo ad una domanda dei giornalisti alla Casa ...Cosa c'è nei fascicoli top secret disegrete negli uffici di. Trump attacca: "Perquisitegli la casa" Per quanto riguarda il primo ritrovamento, come già raccontato su nicolaporro.it ... Carte segrete Biden, indagine commissione vigilanza Camera "Le carte top secret trovate a Wilmington non erano in mezzo alla strada, erano al sicuro, in garage dove sono le mie Corvettes". Lo ha detto Joe Biden rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla ...Il caso dei nuovi documenti top secret trovati negli ex uffici del presidente in carica, per moltissimi aspetti lontanissimo da quello dell'ex presidente, ...