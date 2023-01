Biathlon | startlist staffetta uomini Ruhpolding 2023 | orari 13 gennaio | programma | tv | streaming | chi partecipa

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Domani, venerdì 13, proseguirà a, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2022-di: l’unica gara insarà la4×7.5 km maschile delle ore 14.25, che vedrà al via 21 quartetti. L’Italia sarà rappresentata da Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel. La diretta tv della4×7.5 km maschile sarà fruibile su Eurosport 1, mentre la direttasarà a cura di Eurosport Player, Discovery Plus ed Eurovision Sports Live, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. CALENDARIO COPPA DEL MONDOVenerdì 13...

OA Sport

1 VITTOZZI LISA (ITA) 2 KLEMENCIC POLONA (SLO) 3 BATOVSKA FIALKOVA PAULINA (SVK) 4 MERKUSHYNA ANASTASIYA (UKR) 5 ZUK KAMILA (POL) 6 TANDREVOLD INGRID LANDMARK (NOR) 7 DZHIMA YULIIA (UKR) 8 MAGNUSSON ...CALENDARIO WORLD TEAM CHALLENGEOGGI Mercoledì 28 dicembre Calendario biathlon oggi: orari individuale femminile 12 gennaio, programma, tv, streaming, startlist Domani, venerdì 13 gennaio 2023, proseguirà a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon: l’unica gara in programma sarà la staffetta 4×7.5 km maschile delle ...Dopo l’individuale di 20 km maschile di ieri, in cui è arrivata l’ennesima vittoria del norvegese Johannes Boe (quinto invece l’azzurro Tommaso Giacomel), è ormai vicinissimo il turno delle donne. Ogg ...