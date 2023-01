Biathlon | Lisa Vittozzi trionfa in Coppa del Mondo - Sport - Altri Sport - quotidiano net

OA Sport

Il successo a Ruhpolding nella 15 chilometri individuale: battute le migliori interpreti della Coppa del mondo. Quarta ...TEMI: atleti friulanicoppa del mondoVittozzi notizie friuli Ultime Notizie Cambia la viabilità a Monfalcone: ecco le novità Orgoglio friulano,Vittozzi domina la 15 km ... LIVE Biathlon, 15 km Individuale Ruhpolding 2023 in DIRETTA: magico 20/20, Lisa Vittozzi vicina alla vittoria! Dorothea Wierer rischia il 4° posto Terzo successo in carriera nel massimo circuito per la sappadina RUHPOLDING (GERMANIA) (ITALPRESS) - Lisa Vittozzi torna al successo nella Coppa ...A distanza di quattro anni esatti dall’ultima volta (inseguimento di Oberhof), Lisa Vittozzi torna a vincere nella Coppa del Mondo di biathlon. La sappadina classe 1995 si è imposta nell’individuale ...