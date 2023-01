Biathlon | Lisa Vittozzi confessa | “C’era il rischio che si riaccendesse la luce rossa nella mia testa Avevo qualche dubbio”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A distanza di quattro anni esatti dall’ultima volta (inseguimento di Oberhof),torna a vincereCoppa del Mondo di. La sappadina classe 1995 si è imposta nell’individuale di Ruhpolding con una prestazione praticamente perfetta, coprendo 20 bersagli su 20 al poligono e volando nel fondo con il terzo tempo assoluto sugli sci. Un successo pesantissimo – il terzo della carriera ed il primo15 km – per la 27enne friulana, che arriva una settimana dopo il brutto passaggio a vuoto di Pokljuka (6 errori al tirosprint e mancata qualificazione per l’inseguimento) regalandole il quarto piazzamento sul podio di una stagione sinora oltremodo positiva ed un bel balzo avanti in classifica generale. L’argento mondiale di Östersund 2019 in questo format ha ...

