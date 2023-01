Biathlon | in Coppa del Mondo è favola Vittozzi | l’azzurra vince in Germania

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lisaè tornata al successo nell’individuale femminile dideldia Ruhpolding, in. La sappadina, autrice di una gara ai limiti della perfezione in cui ha controllato il ritmo nel lap iniziale per poi scatenare tutta la sua potenza sugli sci stretti nel terzo e quarto giro, si è garantita la terza vittoria in carriera sul massimo circuito, la prima nel format, a quattro anni dall’ultima volta. La sappadina del Centro Sportivo Carabinieri, dopo il negativo fine settimana di Pokljuka, ha ritrovato la brillantezza al poligono, completando senza errori la gara con 39? di vantaggio sulla francese Lou Jeanmonnot, seconda al traguardo senza errori, e 45?2 sull’altra transalpina Julia Simon, alla fine terza con un errore. Dorothea Wierer ha chiuso appena fuori dal podio, al ...

L'azzurra Lisa Vittozzi ha vinto l'individuale di Ruhpolding (Germania), prova delladel mondo difemminile. E' il terzo successo in carriera per la sappadina e la terza vittoria consecutiva per un'italiana in questa prova nella località bavarese dopo le due precedenti ...La start list della staffetta maschile di Ruhpolding 2023 , appuntamento con ladel mondo di. Tocca al team azzurro provare a scrivere una pagina importante di questa annata non entusiasmante al maschile. Gli italiani al via sono Cappellari, Bionaz, Braunhofer e ... Biathlon: Lisa Vittozzi trionfa in Coppa del Mondo Domani, venerdì 13 gennaio 2023, proseguirà a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon: l’unica gara in programma sarà la staffetta 4×7.5 km maschile delle ...A distanza di quattro anni esatti dall’ultima volta (inseguimento di Oberhof), Lisa Vittozzi torna a vincere nella Coppa del Mondo di biathlon. La sappadina classe 1995 si è imposta nell’individuale d ...