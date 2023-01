Biagio Conte morto | il missionario laico che salvava i poveri | aveva 59 anni

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Èquesta mattina a Palermo, 59protagonista di numerose battaglie in difesa deie degli indigenti a Palermo dove nel 1993fondato la Missione ...

È morto questa mattina a Palermo, 59 anni, missionario laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti a Palermo dove nel 1993 aveva fondato la Missione Speranza e Carità. Da tempo era ...È morto questa mattina a Palermo, 59 anni, missionario laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti nella città siciliana dove nel 1993 aveva fondato la Missione Speranza e Carità. Ha ... E' morto Biagio Conte, l'angelo dei poveri: Palermo piange il missionario laico che aiutò gli ultimi