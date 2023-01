Betis-Barcellona | l’ex Rodri tenta lo scherzo in Supercoppa ai blaugrana

(Di giovedì 12 gennaio 2023) C’è grande attesa per la semifinale dispagnola traSiviglia e. Nella squadra biancoverde occhio aSanchez. In questi giorni il calcio va avanti a mille ed oltre al campionato ci sono anche le Supercoppe dei vari paesi europei. Tra pochi giorni si terrà in Arabia Saudita laitaliana tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tuttosport

Sociedad 0 - 2 16:15 Rayo Vallecano -1 - 2 18:30 Siviglia - Getafe 2 - 1 21:00 A. Madrid -0 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 12:15 FC Utrecht - Feyenoord 1 - 1 14:30 N. E. C. - Ajax 1 - 1 ...In Spagna c'è invece l'altra semifinale di Supercoppa: tragol e spettacolo non dovrebbero mancare. Pronostici: la scelta del Veggente Scommesse Supercoppa di Spagna, il Betis sfida il Barcellona Tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, prima di Real Madrid-Valencia, c’è stato un saluto gelido. Anche dopo la partita i due ex Milan non hanno mostrato alcun segno di riappacificazione. In questa se ...In scena a Riyadh la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna: Betis e Barcellona a caccia del pass per la finale contro il Real Madrid.