Berrettini in formissima per l' Australian Open | guarda il suo allenamento

(Di giovedì 12 gennaio 2023)

La Gazzetta dello Sport

L'azzurro si allena in vista del primo Grande Slam dell'anno, il più atteso, che prenderà il via a Melbourne nella notte italiana tra domenica 15 ...E farà lo stesso Matteo, che arriva a Melbourne indopo l'ottima prestazione in United Cup. Ha battuto due top ten nel giro di poche ore, a riprova del fatto che il martello è ... Australian Open, il sorteggio: Berrettini sfida Murray. Nadal-Djokovic potenziale finale Sorteggio tabellone Australian Open, ecco chi incontreranno al primo turno dello Slam le tre punte del tennis azzurro.