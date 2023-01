Bergamo | viale Roma chiuso la prossima settimana per la Capitale delle Cultura

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Manca sempre meno all’inaugurazione delladella2023. In vista della grande inaugurazione dellafervono i preparativi e i sopralluoghi, soprattutto per l’allestimento del palco e del grande spettacolo in programma sabato 21 gennaio in piazza Vittorio Veneto. Per consentire di predisporre il grande set dell’inaugurazione di piazza, che ha già visto ben 12mila persone iscriversi all’evento del pomeriggio di sabato 21 gennaio, il Comune diha emanato un’ordinanza che precede la chiusura del centro cittadino, nel tratto tra Porta Nuova e Via Tasca per tutta la, a partire da lunedì dopo le ore 9. Dalle 9 di lunedì 16 gennaio 2023 e fino alle 6 di lunedì 23 gennaio 2023, infatti, sono previsti i seguenti ...