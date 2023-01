Bergamo | sale sul bus dell’Atb per sfuggire alla polizia | arrestato pusher

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 gennaio 2023). Aveva cercato di evitare gli agenti accompagnati dall’unità cinofilastazione autolineendo su un autobus, ma gli uomini dellalocale dilo hanno seguito eper spaccio di sostanze stupefacenti: sarà quindi espulso nelle prossime ore A.S., 38 anni, fermato su un bus della Linea 8. Intorno alle 11 di martedì, gli agenti del Comune stavano eseguendo i consueti controlli della zona della stazione autolinee. A.S., visti gli uomini dellaLocale, si è subito spostato su un bus in partenza della linea 8. Gli agenti, letteralmente trascinati dal cane Tenai, l’unità cinofila del comando di via Coghetti, sono saliti sull’autobus e hanno cercato di controllare il 38enne. Da subito A.S. è parso poco ...