Benzinai in sciopero il 25 e 26 gennaio per porre fine a questa ' ondata di fango'

Today.it

Il 25 e 26 gennaio iincroceranno le braccia per porre fine a questa "ondata di fango" contro una categoria di ... Fegica, Figisc - Confcommercio, unitariamente, hanno proclamato lo...Il 25 e 26 gennaio iincroceranno le braccia per porre fine a questa "ondata di fango" contro una categoria di ... Fegica, Figisc - Confcommercio, unitariamente, hanno proclamato lo... Sciopero benzinai 25-26 gennaio 2023: ultime notizie in diretta Sciopero dei benzinai il 25 e il 26 gennaio. Faib, Fegica e Figisc/Anisa proclamano lo sciopero nazionale dei gestori, sia in autostrada che sulla viabilità ordinaria. E' quanto si legge in una nota d ...ROMA. "Per porre fine a questa ' ondata di fango ' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione ...