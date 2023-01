LA NAZIONE

Faib, Confesercenti Fegica e Figisc - Anisa Confcommercio: 'Chi ci governa aumenta il prezzo dei carburanti e noi diventiamo destinatari di insulti degli automobilisti, ..."È inaccettabile addossare la responsabilità dei rincari sui, che sono notoriamente l'... non è deciso dal singolo gestore, bensì dalla propria compagnia e può variareper impianti ... Benzinai, anche in Toscana è guerra contro il governo. "Sciopero il 25 e 26 gennaio" L'aggiornamento della crossover francese ha portato in dote un nuovo powertrain per la E-Tense e qualche modifica estetica: ecco com'è e come va la variante Ev ...Il Governo ha deciso di rinnovare i buoni benzina per un valore massimo di 200 euro: ecco a chi spettano e come usufruirne.