Benzina | i gestori annunciano lo sciopero il 25 e 26 gennaio | “Basta con questa ondata di fango sulla categoria”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Era solo un’ipotesi, adesso arriva la decisione: idue giornate dia fine mese. Il 25 e il 26, pertanto, distributori chiusi in Italia per protestare contro le scelte e l’atteggiamento del governo. Come si legge in una nota di Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio, “per porre fine adi’ contro unadi onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della, su tutta la rete”. Gli organismi dianche l’avvio “di una campagna di controinformazione sugli impianti”. Quella ...

Agenzia ANSA

"Per porre fine a questa 'ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, ...Per porre fine a questa "ondata di fango" contro una Categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le Associazioni dei, unitariamente, hanno assunto la decisione di ... Benzina in calo, ma i gestori valutano lo sciopero Sciopero dei benzinai in arrivo. Lo hanno annunciato i gestori che hanno previsto la chiusura degli impianti di erogazione su strade e autostrade per le giornati del 25 e ...Servirà quindi ancora tempo per rendere operative le nuove misure che già raccolgono le critiche dei gestori delle 22 mila pompe di benzina in Italia (“il decreto non riduce né i prezzi nè i ladri”) e ...