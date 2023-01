Benzina | Giorgetti | «Valuteremo il taglio delle accise se il prezzo salirà» Il governo convoca i sindacati

(Di giovedì 12 gennaio 2023) IlMeloni non chiude la porta alsulla. Il ministro dell'Economia Giancarlo, rispondendo in question time al Senato, ha...

... palazzo Chigi ha messo in campo martedì " il decreto" che oltre ad aver peggiorato l'... Prima della versione portata avanti da Meloni eche in fondo prezzi così si erano già visti, ......presenti i ministri dell'Imprese e Made in Italy Adolfo Urso e dell'Economia Giancarlo... non solo quelli dellama anche quello dei beni di largo consumo, al fine di determinare che ...Caro carburante, le “condizioni di oggi sono molto diverse” da quelle che portarono al taglio delle accise del governo Draghi. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a ...Il governo Meloni non chiude la porta al taglio delle accise sulla benzina. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo in question time al Senato, ...