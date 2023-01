Benzina | Giorgetti | «Se prezzi aumentano si valuterà taglio accise» Fonti governo | nessun intervento previsto Domani gestori a Palazzo Chigi

"Il governo monitorerà attentamente la situazione del livello dei prezzi, non solo della, ma anche quelli di largo consumo, al fine di verificare che il loro andamento sia coerente ..., ...... ha comportato un innalzamento dei prezzi ai distributori di. Il tema è al centro del ... In Aula, rispondendo al Partito democratico , ha detto che "sul prezzo dei carburanti, le ...ROMA – “Per porre fine a questa ondata di fango contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di ...Il ministro dell'Economia difende le scelte dell'esecutivo ma apre a un possibile intervento "in funzione di una norma che, come avrete modo di vedere nel decreto legge approvato il 10 gennaio 2023, c ...