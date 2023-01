ilgazzettino.it

... mentre già si è osservato sui prezzi alla pompa pere gasolio, la cui discesa è stata ...vera è che i mercati scontano una recessione (più o meno forte) e ciò si riflette nei prezzi delle......al cerio per lucidare il vetro fino al lantanio utilizzato per i catalizzatori nei motori a. anche se le aziende cercanoalternative e hanno inziato a riciclare di più le terre rare. Benzina, fonti governo: nessun intervento sulle accise è previsto. Domani i gestori a Palazzo Chigi Il prezzo del carburante vola anche in Sicilia. I rincari si registrano soprattutto nelle isole minori, dove il costo al litro in alcuni casi sfiora i 2,5 euro. Il record spetta all’isola di Ustica ne ...Il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli, intervenendo alla Camera nel dibattito sul decreto Aiuti quater, ha messo ...