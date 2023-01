Benzina | asse Chigi-Mef | Scelta condivisa Ira FI Giusto non confermare il taglio alle accise? Di' la tua

(Di giovedì 12 gennaio 2023) "presa con la Legge di Bilancio eda tutti per approvare le misure contro il caro-energia per le fasce più deboli delle popolazione". Così fonti vicinissime al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti spiegano ad Affaritaliani.it la posizione del Mef sulla decisione... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

Impossibile tagliarle ora' apre La Stampa sul tema caro. La foto notizie è dedicata alla ...'Truppe Usa a Ramstein e questa Europa fedele alla volontà dell'Impero' e 'Giusto rinforzare l'...... da meno di tre a oltre cinque litri, con l'impianto ibrido da 200 o 50 kW, collocato sull'... una prospettiva contrapposta a chi propone un tetto allaa bordo e totale libertà sul suo ... Benzina, asse Chigi-Mef suli mancati sconti: Scelta condivisa. Che ne pensi " Scelta presa con la Legge di Bilancio e condivisa da tutti per approvare le misure contro il caro-energia per le fasce più deboli delle popolazione ". Così fonti vicinissime al ministro dell'Economi ...Per molti è stata una sorpresa decisamente amara: i prezzi dei carburanti sulle principali autostrade italiane ieri erano a livelli record. Addirittura un litro di diesel ...