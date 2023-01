TGCOM

Leggi Anchemette in allarme i follower: 'Io e Luna Marì non stiamo bene' Leggi Anche, brutte notizie ai fan: 'Sono stata a letto sette giorni e…' E Stefano è lo zio In ...Nella casa del Grande Fratello Vip , nella notte, avviene qualcosa di completamente inaspettato., la figlia Luna la chiama 'papà': lei reagisce così Gf Vip, Oriana Marzoli e l'indiscrezione choc dopo una lite con l'ex Eugenio Gallego Gf Vip, Antonino Spinalbese ha la tv in hotel: ... Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì la chiama “papà” Un po' Santiago, un po' Luna Marì. Belen Rodriguez ha condiviso una foto del suo passato su Instagram, accendendo il dibattito tra i follower sulla somiglianza con ...Il 2023 è iniziato all'insegna dell'amore per Belen Rodriguez e la famiglia composta da Stefano De Martino, il figlio Santiago e la piccola di casa, Luna Marì, avuta dalla relazione con Antonino Spina ...