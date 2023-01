Belen Rodriguez | la figlia Luna la chiama «papà» | lei reagisce così

(Di giovedì 12 gennaio 2023)non si dà pace a sentirsire “” dalla piccolaMarì. «Non c’è verso che mi chiami mamma» scrive la showgirl nelle stories Instagram mentre gioca con. Tra baci, sorrisi e scherzi, la secondogenita dil’argentina «» scatenando il suo sorriso. La serenitàormai è più che serena. Con Stefano De Martino scorre a gonfie vele. La coppia non sente più il bisogno di nascondersi, dopo aver rilasciato un’intervista al settimanale F in cui la showgirl argentina ha spiegato i vari tira e molla nel corso degli anni, adesso la coppia è tornata a splendere e a mostrarsi affetto anche in pubblico. Difficilmentee Stefano condividono foto che li ...

TGCOM

Leggi Anchemette in allarme i follower: 'Io e Luna Marì non stiamo bene' Leggi Anche, brutte notizie ai fan: 'Sono stata a letto sette giorni e…' E Stefano è lo zio In ...Nell'ultimo anno Teo Mammuccari è al timone de Le Iene insieme a, dove sono affrontati i maggiori temi di attualità e molte vicende scandalistiche. Nel corso dell'ultima puntata, il ... Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì la chiama “papà” Se Vittoria, figlia di Fedez e Chiara Ferragni, ha attraversato una fase in cui diceva solo «mamma», per [Belén Rodriguez](https://www.vanityfair.it/topic/belen-rodriguez) è il contrario: la sua Luna… ...Un po' Santiago, un po' Luna Marì. Belen Rodriguez ha condiviso una foto del suo passato su Instagram, accendendo il dibattito tra i follower sulla somiglianza con ...