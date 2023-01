(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ildell’ex campione inglese, David, ha esordito sotto gli occhi del padre, con ladel Bretford B. Il ventenne ha calpestato il terreno di gioco del Park View Road di Welling, davanti a circa 554 tifosi. Il giovane talento ha effettuato il suo ingresso in campo con ilsotto 2-1, contribuendo con le sue giocate alla rimonta. La partita, valida per la London Senior Cup, è stata infatti vinta per 3-2 dal team dijr. SportFace.

SPORTFACE.IT

INGHILTERRA - Cosa non si fa per assistere alla partita del proprio! Davidha sfidato la piogga battente per seguire ilRomeo , 20enne ala destra passato pochi giorni fa in prestito al Brentford B dalla seconda squadra dell' Inter Miami. Il ...Leggi anche › Victoriacontro la nuora Nicola Peltz: "Ha sposato mioper interesse" Victoria, storia di una beauty icon guarda le foto Il post di auguri Uno scatto ... Beckham, il figlio esordisce in Inghilterra con la maglia del Brentford B La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Beckham costretto alla fuga durante la gara di debutto del figlio Romeo col Brentford B: lo Spice Boy viene assalito dai fan e deve scappare tra i ...