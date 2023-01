Beatrice Valli in bikini mostra le smagliature della quarta gravidanza | «Nuova vita» Ecco il messaggio di body positivity

Stile e Trend Fanpage

: il look da montagna: il trend del vestito in magliaha sfoggiato un look da montagna a Courmayeur che ha davvero incantato tutti. L'influencer è riuscita ...Attraverso i socialha confessato ai suoi fan i motivi per cui non riuscirebbe a dormire durante la notte. L'influencer è in attesa della sua quarta figlia.non riesce a dormire: i motivi ... Beatrice Valli in bikini non nasconde le smagliature sulla pancia: le ... Beatrice Valli si gode la sua quarta gravidanza in totale relax. L'influencer diventerà presto mamma di un'altra bambina, dal marito Marco Fantini.Nel giorno del suo compleanno (il 10 gennaio), la lieta novella: Carolina Benvenga diventerà mamma. L'attrice, conduttrice e cantautrice romana, che negli anni è diventata la beniamina dei bambini con ...