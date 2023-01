Radio Lombardia

Lainvita i governi dell'a far sì che le misure di stimoli fiscali concepite per blindare le famiglie e le imprese dal caro energia e in generale dall'inflazione siano siano mirate, modulate ...Lainvita i governi dell'a far sì che le misure di stimoli fiscali concepite per blindare le famiglie e le imprese dal caro energia e in generale dall'inflazione siano siano mirate, modulate ... Bce “In Eurozona possibile recessione ma lieve” ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre del 2022 e nel primo del 2023 “l’economia dell’area dell’euro potrebbe subire ...Nel quarto trimestre del 2022 e nel primo del 2023 "l'economia dell'area euro potrebbe subire una contrazione dovuta alla crisi energetica, all'elevata incertezza, all'indebolimento dell'attività econ ...