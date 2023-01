Bce | “i tassi devono salire Stretta sui bond da marzo e salari reali significativamente inferiori rispetto al pre-Covid”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Serve un ulteriore aumento deidi interesse per riportare l’inflazione al 2%, mentre daviene confermato che il portafoglio deiacquistati negli anni col programma ‘App’ “sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile” pari, in media, a 15 miliardi di euro al mese sino alla fine del secondo trimestre del 2023 e che verrà poi determinato nel corso del tempo. A evidenziarlo è il Bollettino economico della Bce che, dando conto delle decisioni del Consiglio direttivo del 15 dicembre, precisa che l’economia dell’area euro, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo del 2023, “potrebbe subire una contrazione dovuta alla crisi energetica, all’elevata incertezza, all’indebolimento dell’attività economica mondiale e alle condizioni di finanziamento più restrittive” e con rischi “orientati al ribasso”, ma “una eventuale ...

Il Sole 24 ORE

