Bayern Monaco | Nagelsmann | «Ci serve un nuovo portiere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le parole di Julian, allenatore del, sulla situazione in porta dopo l’infortunio di Neuer Julian, allenatore del, ha parlato dal ritiro della squadra bavarese a Doha. PAROLE – «Infortunio Neuer? Non è cambiato nulla, abbiamo il dovere di prendere un altroma la situazione sul mercato è complessa, ci sono anche altri club che cercano. Se però Ulreich dovesse infortunarsi, sarebbe complesso perché abbiamo solo ragazzi molto giovani alle sue spalle. Non hanno neanche un minuto nel calcio professionistico e noi nella seconda parte di stagione ci giocheremo tutto. Per me sarebbe bene che una decisione venisse presa, in qualsiasi direzione questa vada». L'articolo proviene da Calcio News 24.