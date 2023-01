Basta prodotti dallo Xinjiang L’appello a Roma dell’uiguro Turkel

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nuryè nato in un campo di rieducazione durante la Rivoluzione culturale e lì ha trascorso i primi mesi della sua vita insieme alla madre. È arrivato negli Stati Uniti nel 1995 come studente e nel 1998 ha ricevuto lo status di asilo. Oggi è un noto avvocato, che porta la causa uiguri a livello internazionale e dal 2020 è commissario della Uscirf, Commissione statunitense per la libertà religiosa nel mondo. Ha un dottorato in Diritto all’Università di Washington ed è esperto in ricerca, applicazione della legge federale, difesa legislativa e immigrazione. La sua battaglia è la difesa dei diritti umani ed è per questo che nel 2003 fondò la Giunta del Progetto di Diritti Umani per gli Uiguri. È stato anche presidente dell’Associazione Americana di Uiguri, che conta tra i suoi successi la liberazione della leader Rebiya Kadeer a marzo del 2005. Mercoledì pomeriggio ...