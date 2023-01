Bassetti fa arrabbiare ancora i no-vax | il rischio con Kraken

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La variante ‘' dilaga con il, evidenziato anche dall'Oms, di un aumento dei casi Covid in tutto il mondo. In particolare sono gli Usa a subire l'impatto della mutazione del virus, con una domanda che sorge spontanea: servirebbero test anche su chi arriva dall'America, oltre che dalla Cina? A rispondere a tale quesito è Matteo, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova: “Più che i test per chi arriva dagli Stati Uniti o da altre parti del mondo, serve dire alle persone che se si è vaccinati con il ciclo completonon è un problema. È più contagiosa, parliamo dei livelli del morbillo, probabilmente è la più contagiosa malattia respiratoria vista fino ad oggi, ma non è più aggressiva se sei immunizzato” “Discorso diverso - precisa...

Tag43

C'è chi scommette che il prossimo numero uno dell'Aifa sarà l'infettivologo MatteoQuei '... Ma non c'entrano i due che spesso fannotanti ascoltatori, e che rispondono ai nomi di ...Gualtiero. Fin dalla sua nascita Domani ha cercato di riempire un vuoto: in Italia il ... originali, per farci magari divertire, talvolta, sempre pensare. Se pensi che questo lavoro ... In Aifa Bassetti in pole per il dopo Magrini, Barisoni agita Confindustria e le altre pillole del 4 gennaio