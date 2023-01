Basket femminile | EuroCup 2023 | Venezia domina gara-2 contro Sassari La Reyer vola agli ottavi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Non c’è storia nella-2 del derby italiano dell’di. Lala Dinamoe stacca il biglietto per glidi finale. Finisce 83-61 per le venete, che hanno ribaltato il -7 dell’andata (82-89) ed ora se la vedrannole israeliane Elitzur Holon, che hanno battuto in entrambe le partite il Panathinaikos. Si chiude l’avventura europea della Dinamo, che ha comunque fatto una buonissima figurauna delle formazioni favorite per la vittoria finale, con il rimpianto di aver sprecato un vantaggio di oltre venti punti nella partita d’andata. Unatrascinata dai 19 punti di Awak ...

