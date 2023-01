Basket | Eurolega 2023 | alla Virtus Bologna non basta il cuore L’Olympiacos vince con un finale da brividi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ad un passo dall’impresa. Lasfiora la vittoria controal termine di una partita vibrante e con unda. Vincono i greci per 85-83, confermandosi una delle migliori squadre dell’. Laperde nuovamente in casa dopo il ko di martedì con lo Zalgiris e la strada verso i playoff si fa un po’ più dura. Una prestazione comunque davvero eccellente della squadra di Scariolo, che può davvero recriminare per l’esito degli ultimi minuti. Nonno i 21 punti di Milos Teodosic, anche se il serbo si fa espellere nele la sua assenza sull’ultimo possesso si è sentita. In doppia cifra anche Semi Ojeleye (13) e Tornike Shengelia (11). Persuper partita di ...

Bologna Basket

83 - 85 nel match tra Virtus Segafredo Bologna e Olympiacos Piraeus , partita valida per la diciannovesima giornata di EuroCup 2022/23. Grande vittoria dunque per l'Olympiacos alla Virtus Segafredo. Microfoni di Eleven Sports aperti a caldo sul parterre della Segafredo Arena, per raccogliere il commento alla gara tra Virtus Bologna e Olympiacos di coach Sergio Scariolo.