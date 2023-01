Bari riabbraccia Enrico Brignano | triplo sold out al Teatroteam Le foto della prima serata

La Repubblica

In classe con la maestra delle elementari 42 anni dopo. Nell'era dei social si può: a Guagnano, in Salento, 25 ex studenti hanno potuto riabbracciare la docente che, ora, di anni ne ha 84. Ma ha la ...... che oltre a ritrovare Raffaele Maiello in regia,il suo bomber Walid Cheddira dopo le fatiche mondiali con il Marocco. Avvio non semplice per il, già in svantaggio al 2' dopo una ... Repubblica Bari e la sua comunità social: 150 mila like da tutto il mondo. “Un punto di riferimento" I compagni delle elementari si sono ritrovati a Guagnano, in provincia di Lecce, dopo un tam tam sui social. Qualcuno è arrivato addirittura da Salerno ...L'Empoli riabbraccia Caputo. L'attaccante prova a riscattarsi dopo mesi complicati in maglia blucerchiata. Può essere una soluzione da prendere in considerazione per il vostro attacco ...