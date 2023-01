Bari | cadavere di donna in mare Si tenta l' identificazione

La Repubblica

È stato ritrovato morto Giuseppe D'Andrea , il pescatore di 78 anni di Carpino (Foggia) disperso dal pomeriggio di lunedì 2 gennaio nel lago di Varano sul Gargano. A trovare ilrimasto impigliato in una cima al centro del lago sono stati i carabinieri che già in mattinata avevano recuperato a riva l'imbarcazione dell'uomo. Il 78enne era uscito per una battuta di ...Il 13 giugno 2016, il 28enne fu trovatoin un pozzo all'interno di un casolare abbandonato adiacente al campo sportivo di Binetto (). La vittima aveva avuto una relazione con la donna, ... Bari, cadavere di una 76enne ritrovato in mare all'altezza di largo Giannella Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nello specchio d’acqua di Bari. All’altezza del lungomare sud del capoluogo pugliese, luogo del ritrovamento. Intervento della polizia, si tenta l’id ...Il cadavere di una donna è stato ritrovato in mare a Bari, all’altezza di largo Giannella. Il corpo senza vita è stato notato da alcuni sul lungomare sud della città.