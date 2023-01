Bari | cadavere di donna in mare Si procede all' identificazione

Agenzia ANSA

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nello specchio d'acqua di. All'altezza del lungomare sud del capoluogo pugliese, luogo del ritrovamento. Intervento della polizia, si tenta l'identificazione.È stato ritrovato morto Giuseppe D'Andrea , il pescatore di 78 anni di Carpino (Foggia) disperso dal pomeriggio di lunedì 2 gennaio nel lago di Varano sul Gargano. A trovare ilrimasto impigliato in una cima al centro del lago sono stati i carabinieri che già in mattinata avevano recuperato a riva l'imbarcazione dell'uomo. Il 78enne era uscito per una battuta di ... Cadavere di donna in mare sul lungomare di Bari, indagini - Puglia Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nello specchio d’acqua di Bari. All’altezza del lungomare sud del capoluogo pugliese, luogo del ritrovamento. Intervento della polizia, si tenta l’id ...Il cadavere di una donna è stato ritrovato in mare a Bari, all’altezza di largo Giannella. Il corpo senza vita è stato notato da alcuni sul lungomare sud della città.