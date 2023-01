Bargiggia | “Contini alla Reggina | il Napoli ha accettato l’offerta”

Spazio Napoli

Il collega Paoloha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al calciomercato del Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Il collega Paoloha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al calciomercato del Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ... Notizie Napoli, sorpresa di calciomercato: può arrivare un altro acquisto! Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Al centro della discu ...Paolo Bargiggia, giornalista, ha commentato così la sconfitta del Napoli contro l'Inter a San Siro tramite un post su Twitter.