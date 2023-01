Barcellona | la chat contro Messi | frasi vergognose nelle intercettazioni

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Leoè stato il protagonista principale del Mondiale in Qatar 2022. Il calciatore del Psg si è messo in mostra con grandissime prestazioni, è stato il trascinatore in tutte le partite. Anche la finalela Francia è stata di altissimo livello, l’argentino ha siglato una doppietta fantastica, poi è riuscito a siglare anche un rigore nella lotteria finale. Il ritorno in Ligue 1 non si è fatto attendere,ha chiuso i conti nella sfida tra Psg e Angers (2-0 il risultato finale). E’ emerso un retroscena sull’esperienza al, la grandissima storia d’amore connon si è conclusa nel migliore dei modi. Sono state pubblicate alcuneriguardanti i primi mesi del 2021, ovvero gli ultimi del calciatore con la maglia blaugrana. Foto di Andreu Dalmau / ...