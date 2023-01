Barbara d’Urso e Flavio Briatore | ‘Una storia? Tempo al tempo’

Liberoquotidiano.it

Una regina è per sempre. Lei è la regina di Canale 5 e si chiama. Il suo regno L'inossidabile Pomeriggio 5, trasmissione di punta della programmazione pomeridiana su Mediaset, una corazzata che anno dopo anno continua a fare incetta'ascolti. Un ...Si parla del 'caso Viola Valentino ' a Pomeriggio 5 . Nella puntata di mercoledì 11 gennaioha ospitato il marito della cantante, Francesco Mango . L'uomo è stato accusato da un telespettatore di non aver accettato un lavoro da cameriere perché troppo umiliante per il marito ... Barbara D'Urso durissima: "Qua da me, non lo fai", come zittisce l'ospite