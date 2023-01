Barak regala i quarti alla Fiorentina Viola avanti in Coppa Italia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Vince e convince la, che piega la Sampdoria per 1 a 0 grazierete die si qualifica aidi finale dellaper il secondo anno consecutivo, dove affronterà il Torino. Troppo ampio il gap tecnico e motivazionale tra le due squadre, con lache conferma il suo momento di forma dopo la vittoria con il Sassuolo in campionato, mentre i blucerchiati, in piena zona retrocessione in Serie A, si leccano le ferite dopo l'ennesima serata negativa in fase offensiva. Formazione quasi tipo perno: torna il marocchino Amrabat dal 1' dopo le fatiche mondiali, mentre dviene rilanciatodietro l'unica punta Jovic. In casa Samp, Stankovic punta sul talento di Sabiri sulla ...