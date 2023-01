Bando delle endotermiche - Prima frenata | la Scozia rinvia il phase-out dal 2030 al 2032

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Laha deciso di tornare sui suoi passi in merito al, spostando dalalla data del divieto alla vendita di auto a combustione interna. La decisione, comunicata dal governo al parlamento per mezzo del segretario all'Energia e a Trasporti, Michael Matheson, è stata motivata con il rincaro dei costi per la ricaricaEv determinato dalle elevate tariffe dell'elettricità (secondo alcune elaborazioni i prezzi sono saliti di oltre il 50% negli ultimi mesi, rendendo più conveniente la benzina o il diesel) e con i ritardi nella realizzazione di un'adeguata infrastruttura per il rifornimentoauto a batteria. Più tempo per adeguarsi. Il rinvio, deciso nel quadro di un aggiornamento...

