OlbiaNotizie

Ora che legittimamente è al governo ha tolto lo sconto", affonda. Intanto, il M5S, in ... presidente e vicepresidente del M5S, seguiti da Mariastella Gelmini, portavoce di, che ...... Mara Carfagna, presidente di, sostiene che Meloni e Salvini abbiano cambiato idea rispetto a quanto promesso in campagna elettorale. Stessa posizione di Debora, capogruppo del Pd ... Azione: Serracchiani, 'auguri di pronta guarigione a Richetti' Milano, 11 gen. (askanews) - E' scontro tra governo e opposizione sul tema delle accise. Il Governo non ha confermato con il nuovo anno il ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "A nome del gruppo dei deputati del Pd auguro una pronta guarigione al collega Matteo Richetti, capogruppo di Azione- Italia viva". Così Debora Serracchiani, ...