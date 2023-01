Azione | Richetti svenuto in aula Camera | in corso accertamenti al Gemelli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Un malore improvviso e lo svenimento ina Montecitorio. Matteo, 48 anni, capogruppo di/Iv è ora ricoverato peral. Dopo un primo controllo nell'ambulatorio di Montecitorio, per precauzione il parlamentare è stato trasferito nell'ospedale romano. "Niente scherzi Matte', mi raccomando!", ha twittato il leader di, Carlo Calenda. E poi Enrico Letta: "Dai Matteo! Ti rivogliamo presto in forze! #". Ed ancora Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla: "l gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle allaè vicino al collega Matteoe gli augura una pronta guarigione". Infine, Luana Zanella e Angelo Bonelli: "A nome del ...

Corriere della Sera

" Matteo, capogruppo di- Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d'...'Matteo, capogruppo di- Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d'... Malore per Matteo Richetti alla Camera: il capogruppo di Azione-Italia Viva ricoverato al Gemelli Il titolare del Ministero prende dunque posizione dopo le denunce di molestie e ricatti nel mondo del teatro, del cinema e della televisione. Il ministro della cultura: "Protezione donne mi sta a cuor ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Niente scherzi Matte , mi raccomando!". Lo scrive Carlo Calenda su twitter rivolgendosi a Matteo Richetti, ricoverato al Gemelli dopo un malore.