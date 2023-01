Aziende | facciamo il punto sugli effetti della digitalizzazione sul work engagement

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) - Roma, gennaio 2023 – Fino a qualche tempo fa leerano solite licenziare i propri dipendenti per far fronte a una crisi, affrontare una ristrutturazione aziendale o come conseguenza di una grave recessione. Negli ultimi anni la tendenza sembra essersi invertita, come dimostra la Great Resignation, il fenomeno che dagli Stati Uniti si è esteso anche all'Europa, Italia compresa. L'abbandono in massa dei posti di lavoro ha interessato 48 milioni di americani nel 2021, causando carenza di personale in tutti i settori. Secondo l'Osservatorio sul precariato dell'Inps, in Italia nel primo semestre del 2022 oltre 1 milione di persone ha deciso di lasciare il proprio lavoro: un aumento del 31,73% rispetto allo stesso periodo del 2021. Questo fenomeno è dovuto a numerose cause, spesso interconnesse tra loro: tuttavia, la ragione principale si può ...