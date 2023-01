Automobilista si scaglia contro un bus Anm a Napoli | denunciato

Leggi su anteprima24

Un autobus dell'Anm in servizio sulla linea 178, è stato vandalizzato oggi pomeriggio a, in via Santa Teresa. Un uomo a bordo di un'automobile – si apprende da Anm – ha fermato l'auto davanti al bus e, dopo aver divelto il tergicristallo del mezzo lo ha utilizzato per colpire più volte il bus. L'uomo è poi fuggito via in auto dopo aver rotto il parabrezza del 178. Anm ha sporto denuncia alle forze dell'ordine sull'accaduto.