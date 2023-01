(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’ha fornito le nuove istruzioni operative relative all’2022/: la circolare n. 11838 del 29 dicembre 2022, in particolare, si riferisce aimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare a partire dal mese di febbraio. Con la stessa sono state precisate anche le scadenze, le modalità di accesso ai versamenti a rate e gli sconti riconosciuti per l’anno in corso.2022/: le scadenze Fermo restando il termine del 16 febbraioper il versamento del premio diin unica soluzione o della prima rata in caso dimento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 è ...

QuiFinanza

... autotrasportatori merci conto terzi, esercenti attività di servizi al pubblico, arti e professioni sanitarie); 16 febbraio per il versamento delle ritenute; 16 febbraio per l'; ...2023: scadenza il 16 febbraio, le istruzioni per datori di lavoro Come ogni anno le istruzioni operative per l'dei premisono fornite dall'Istituto ... Autoliquidazione Inail 2023: chi paga ora (e a chi spetta lo sconto) Autoliquidazione 2022/2023, le nuove istruzioni Inail per i pagamenti da effettuare a partire da febbraio: scadenze, rate e sconti riconosciuti.La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa. Istruzioni operative per l'autoliquidazione Inail 2022-2023 In data 30 dicembre 2022, ...