Autogrill | aperto a Linate lo store Alemagna tra tradizione e innovazione

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nuovoall'aeroporto di Milanoper: al via l'attività dicafè, un piano ristoro elegante e raffinato per passeggeri in transito

ilGiornale.it

: a Milano Linate apre il nuovo punto vendita del brand Alemagna In occasione del Natale, haall'aeroporto di Milano Linate uno dei più noti brand storici di, Alemagna . Il nuovo punto vendita, che nel nome richiama l'omonima azienda alimentare italiana fondata nel 1921 e ...Alemagna , uno dei più noti brand storici di, è atterrato all' aeroporto di Milano Linate e, in occasione del Natale, hale porte ai viaggiatori in transito nello scalo milanese. Il punto vendita, che nel nome richiama l'... Autogrill, aperto a Linate lo store Alemagna tra tradizione e ... D’Alba (Autogrill): "Quest'apertura consolida il nostro impegno nel valorizzare le eccellenze della tradizione italiana" ...Autogrill ha inaugurato a Milano Linate un punto vendita Alemagna che combina tradizione ed eccellenza con creatività e innovazione ...