Auto sorveglianza Covid | alla comparsa di sintomi il tampone non è obbligatorio ma raccomandato

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Durante l’, è ancora obbligatoria l’effettuazione del testdicompatibili con il virus da SARS-CoV-2? Il, in tale circostanza, non èma. Lo ricorda l'USR Veneto in una FAQ aggiornata al 12 gennaio 2023. L'articolo .