Australian Open | Swiatek contro tutte con lo spauracchio Pegula

OA Sport

Ancora una volta Iga Swiatek contro tutte: il tabellone degli2023 con la n.1 del mondo a troneggiare come prima testa di serie ha una sola favorita e tante candidate alla ricerca del ruolo di sfidante. Senza che nessuna per ora emerga in modo ...E sono 6 anche le azzurre nel main draw, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che inizia lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Cocciaretto è inserita nella parte ... Australian Open 2023, sorteggio italiani: Berrettini esordisce con Murray, possibile derby Sinner-Musetti al 3° turno Con il sorteggio dei due tabelloni principali, gli Australian Open 2023 sono entrati nel vivo: analizziamo la sua composizione quarto per quarto.Con il sorteggio dei due tabelloni principali, gli Australian Open 2023 sono entrati nel vivo: analizziamo la sua composizione quarto per quarto.