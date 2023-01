La Gazzetta dello Sport

Berrettini contro Andy Murray, Sinner (di nuovo) contro Edmund, Musetti - Harris. Sono questi i primi turni dei tre azzurri teste di serie degli, primo slam 2023. Nella notte a Melbourne si è sorteggiato il main draw e, conti alla mano, poteva andare peggio ai nostri alfieri. Avvertenza però: al terzo turno potrebbe esserci il ...Gli spettatori deglisono stati avvertiti: chi se la prender con Novak Djokovic verr buttato fuori dallo stadio. L'anno scorso il serbo era stato allontanato dall'Australia perch non era vaccinato contro ... Australian Open, il sorteggio: Berrettini sfida Murray. Nadal-Djokovic potenziale finale Si è tenuto nella notte italiana il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2023. Definito a Melbourne (Australia) il percorso per giocatori e giocatrici al via. Nel main draw maschil ...Questa notte si è svolto il sorteggio degli Australian Open 2023 e c’era davvero grande attesa per la sorte dei tennisti italiani impegnati a Melbourne. Un tabellone che potrebbe portare anche ad alcu ...