Australian Open | gli accoppiamenti in tabellone degli Azzurri

La 24enne di origini russe, ex numero 4 del mondo e campionessa aglidel 2020, si è imposta in rimonta sull'ucraina Kalinina, quinta testa di serie, per 4 - 6 6 - 3 6 - 1. La ...141 del ranking WTA accede al tabellone dell'sfruttando un infortunio alla gamba destra di Sachia Vickery , n. 204. Il match dura 36 minuti con l'americana costretta al forfait sotto ...Solo quattro giorni all’inizio dell’Australian Open, primo torneo dello Slam di questo 2023. Saranno due settimane di passione sul GreenSet del Melbourne Park, con la Rod Laver Arena che il prossimo 2 ...“Fatale” l'ultimo turno delle qualificazioni al Major. A Melbourne saranno dunque cinque gli elvetici al via: già effettuato il sorteggio.