Australian Open 2023 | chi affronterà Matteo Berrettini | il tabellone Esordio da brividi con Murray | c’è Ruud all’orizzonte

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È sempre più atmosfera daa Melbourne. Nella nottata italiana si sono svolti i sorteggi delmaschile, con i 128 giocatori iscritti che hanno scoperto quale sarà il loro possibile cammino fino alla finale. Tra gli osservati speciali in casa Italia c’è, che vuole riguadagnare un posto in top 10 ma allo stesso tempo deve difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno. E al romano, inserito nel quarto di Caspere Taylor Fritz, non è andata malissimo, con una strada che ha le sue insidie, ma fattibile. Il suo viaggio inizierà con Andy. I giorni da numero 1 dello scozzese sono oramai andati, ma bisogna comunque prendere con le pinze una sfida che può complicarsi in qualunque momento grazie al grande carattere di cui è ...

Ubitennis

Ancora una volta Iga Swiatek contro tutte: il tabellone degli2023 con la n.1 del mondo a troneggiare come prima testa di serie ha una sola favorita e tante candidate alla ricerca del ruolo di sfidante. Senza che nessuna per ora emerga in modo ...E sono 6 anche le azzurre nel main draw, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che inizia lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Cocciaretto è inserita nella parte ... Il tabellone maschile dell’Australian Open 2023: poche insidie per Djokovic e Nadal, Berrettini pesca Murray Ancora una volta Iga Swiatek contro tutte: il tabellone degli Australian Open 2023 con la n.1 del mondo a troneggiare come prima testa di serie ...Si sono svolti poco fa i sorteggi degli Australian Open 2023, primo torneo Slam della stagione, e tra i giocatori interessati direttamente c’era anche l’azzurra Camila Giorgi. La tennista marchigiana, ...