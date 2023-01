Australian Open 2023 | qualificazioni maschili | Bellucci al main draw | Darderi e Arnaldi eliminati

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Mattiaavanza al tabellone principale degli. L’azzurro si è imposto in due set 6-4 6-1 contro l’altro italiano Lucianoin un’ora e sedici di gioco. Il 21enne di Busto Arsizio concede solamente due palle break in tutta la contesa e fa registrare il 76% di punti vinti con la prima di servizio, concedendosi anche 8 ace.strappa subito il servizio in apertura e ha due chance per il set point sul 5-2.le cancella e trova il break, ma sul 5-4 arriva un altro scossone al match del rivale che chiude il primo periodo dopo 47 minuti. Ne ha impiegati meno per chiudere i discorsi in un secondo set senza storia.si issa sul 5-0 e chiude sul 6-1 al secondo match point a disposizione. Per lui sarà la prima partecipazione al ...